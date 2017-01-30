Понедельник, 30 Января 2017 года
01:42:19 МСК

СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за принца Чарльза

Политика
Эти два человека друг-друга никогда не поймут
Великобритания Великобритания

Лондон, 29 января 2017, 11:50 — REGNUM  Предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на 2017 год, может обернуться катастрофой для американо-британских отношений, если Трамп встретится с наследником британского престола принцем Чарльзом. Об этом сегодня, 29 января, пишет The Sunday Times.

Издание пишет, что официальный визит Трампа в Великобританию может быть сорван из-за того, что у хозяина Белого дома и наследного принца Чарльза имеются фундаментальные разногласия по проблеме изменения климата.

Сообщается, что советники Трампа, прорабатывающие визит президента США, предлагают британской стороне сделать так, чтобы в ходе визита американский президент не встречался с принцем Чарльзом, а встретился с его сыновьями, принцами Уильямом и Гарри.

Американцы указывают британцам, что для Чарльза, который является фанатичным сторонником теории о влиянии деятельности человека на изменение климата, было бы контрпродуктивно пытаться «читать лекции» американскому президенту. Американская сторона прямо говорит, что Трамп «может взорваться», если на него давить.

Напомним, в ходе свой предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал подписанное США в апреле 2016 года Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата. Спустя всего несколько часов после вступления Трампа в должность, с официального сайта Белого дома был удален раздел об изменении климата.

Более того, Трамп прямо заявлял, что считает теорию об изменении климата «аферой», разработанной китайцами для уничтожения американской промышленности.

«Он не смирится, если кто бы то ни было будет читать ему лекции, даже член королевской семьи. Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату», — пишет The Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к американской администрации.

Американская сторона уверена, что принц Чарльз, который без малого 40 лет занимается проблемами окружающей среды, обязательно попытается поговорить об этом с Трампом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные соглашения по климату и их последствия
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.01.17
Президент Эквадора: «Трампа привели к власти жертвы глобализации»
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
29.01.17
Станислав СтремидловскийУкраина вызывает у Польши все больше и больше сомнений
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
NB!
29.01.17
АВС: «Отношения с Россией для Трампа важнее, чем с ЕС»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.01.17
Журналисты НТВ попали под обстрел в Макеевке
МакеевкаДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
29.01.17
Рианна об указе Трампа: «Америку разрушают прямо на наших глазах»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.01.17
«Барселона» вырвала очко на последней минуте в матче с «Бетисом»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.01.17
Певица Рианна: Трамп – «аморальная свинья»
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинЛев Толстой, Махатма Ганди и Иосиф Сталин — путь в светлое будущее
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Айтен ЮранЧто прячет и о чем молчит древнее озеро Немо — ФОТО
КоневецЛенинградская областьРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
29.01.17
Алёна Зеленина Порты: Литва победила Латвию и Эстонию с помощью Белоруссии
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
29.01.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах в системе ближневосточной рулетки
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.01.17
Водолазы подняли со дна Черного моря 38 обломков разбившегося Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинКонфликты, алкоголизм, философия, абстракционизм
Нью-ЙоркСША REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Французы требуют от жены Фийона вернуть государству €500 тысяч
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.01.17
Клинтон поддержала протесты против миграционной политики Трампа
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Рогозин: Россия готова принять сотрудников «Антонова»
ВоронежРоссия Авиастроение Общество
ещё главное