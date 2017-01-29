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Мексиканские евреи осудили Нетаньяху за восхваление стены Трампа

Политика
Разделенное человечество
Стена
MabelAmber
Стена

Мехико, 29 января 2017, 09:10 — REGNUM  Мексиканская еврейская община осудила слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху касательно строительства стены на американо-мексиканской границе. Об этом сегодня, 29 января, пишет «Российская газета».

Напомним, одним из предвыборных общений Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. При этом Трамп утверждал, что заставит мексиканцев заплатить за строительство этой стены.

Став президентом Трамп подписал указ, который предусматривает строительство «крупного физического барьера на южной границе» США. Власти Мексики, которые явно ставили на Хиллари Клинтон, в бешенстве. Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика не будет платить ни за какую стену и он всячески осуждает этот проект Трампа.

Американский президент, в свою очередь, посоветовал Ньето отменить свой запланированный визит в США. Президент Мексики именно так и сделал.

Но идея строительства стены оказалась по душе премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, который, в свою очередь, ставил на Трампа. Нетаньяху назвал строительство стены на американо-мексиканской границе «отличной идеей». В качестве того, что эта мера по борьбе с нелегальной миграцией будет эффективна, Нетаньяху привел стену на израильско-египетской границе.

Но вот мексиканская еврейская община премьер-министра Израиля осудила.

«Мы солидарны с нашими согражданами (мексиканцами), которые живут, работают и приносят пользу соседней стране (США), права которых должны всегда уважаться, и обращение с которыми должно быть достойным», — сказано в заявлении мексиканских евреев. Также община выразила глубокое удивление, неприятие и разочарование послу Израиля в Мехико.

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