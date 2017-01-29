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Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры Германии от ХДС и ХСС

Политика
«Христианско-социальный союз» считает возможным реализовать все свои цели при правлении Ангелы Меркель
Ангела Меркель
Kleinschmidt
Ангела Меркель

Берлин, 29 января 2017, 05:16 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию «Христианско-демократический союз» (ХДС), на выборах будет выдвинута на пост канцлера в качестве общего кандидата от правящей коалиции. Об этом сообщил председатель «Христианско-социального союза» (ХСС), премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

По его словам, ХСС не будет выдвигать своего кандидата в канцлеры в ходе избирательной кампании. «Ангела Меркель станет общим кандидатом от ХСС и ХДС», — сказал Зеехофер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Премьер Баварии отметил, что Меркель отлично представляет Германию на международной арене, а также выразил уверенность, что благодаря ей ХСС сможет воплотить в жизнь все свои задачи, в том числе в вопросах безопасности страны, социальной справедливости, проблемах с мигрантами.

Как передавало ИА REGNUM, Ангела Меркель, в течение последних 11 лет занимающая пост федерального канцлера Германии, в конце минувшего года заявила о намерении продолжить работу в этой должности. В случае если Меркель удастся выиграть выборы, это будет уже четвёртый её срок на этом посту.

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