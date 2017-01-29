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Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений

Политика
Вечером 28 января состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина с новым президентом США
Белый дом
skeeze
Белый дом

Вашингтон, 29 января 2017, 04:45 — REGNUM  Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал важным шагом для налаживания отношений двух стран, заявили в пресс-службе Белого дома.

«Позитивный звонок стал важным шагом на пути к улучшению отношений между США и Россией, которые нуждается в восстановлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «президент Трамп и президент Путин надеются, что после состоявшейся беседы стороны смогут быстро продвинуться в вопросах борьбы с террористической угрозой и других важных темах, представляющих взаимный интерес».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился около 45 минут. Президенты России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы лидеры двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

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