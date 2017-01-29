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В аэропорту Нью-Йорка протестуют против задержания беженцев

Политика
На основании указов Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики по прибытии в Нью-Йорк были задержаны граждане Ирака
Аэропорт
Alan Levine
Аэропорт

Нью-Йорк, США, 29 января 2017, 03:56 — REGNUM  В международном аэропорту имени Джона Кенеди в Нью-Йорке началась акция протеста после задержания 12 беженцев в связи с ужесточением миграционного законодательства США, передаёт телеканал NBC.

Сообщается, что в акции принимают участие около 300 человек. Демонстранты собрались в зоне прилёта одного из терминалов аэропорта с плакатами «Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады».

Ранее телекомпания CNN сообщила, что задержанные по прибытии в аэропорт Нью-Йорка граждане Ирака подали в суд правительство США и президента страны Дональда Трампа. Это может стать первым иском в связи с новой миграционной политикой США, в соответствии с которой гражданам семи мусульманских стран, в том числе владельцам грин-карт, временно запрещён въезд на территорию США.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма сирийских беженцев. В течение этого срока должна быть проведена ревизия программы приёма мигрантов и выработан план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США не будут представлять угрозы для американских граждан.

Кроме этого, как минимум на месяц была приостановлена выдачу американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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