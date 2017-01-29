В аэропорту Нью-Йорка протестуют против задержания беженцев
Нью-Йорк, США, 29 января 2017, 03:56 — REGNUM В международном аэропорту имени Джона Кенеди в Нью-Йорке началась акция протеста после задержания 12 беженцев в связи с ужесточением миграционного законодательства США, передаёт телеканал NBC.
Сообщается, что в акции принимают участие около 300 человек. Демонстранты собрались в зоне прилёта одного из терминалов аэропорта с плакатами «Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады».
Ранее телекомпания CNN сообщила, что задержанные по прибытии в аэропорт Нью-Йорка граждане Ирака подали в суд правительство США и президента страны Дональда Трампа. Это может стать первым иском в связи с новой миграционной политикой США, в соответствии с которой гражданам семи мусульманских стран, в том числе владельцам грин-карт, временно запрещён въезд на территорию США.
Как передавало ИА REGNUM, 28 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма сирийских беженцев. В течение этого срока должна быть проведена ревизия программы приёма мигрантов и выработан план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США не будут представлять угрозы для американских граждан.
Кроме этого, как минимум на месяц была приостановлена выдачу американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
- 29 Января 2017 Олланд и Трамп обсудили условия снятия санкций с России
-
- 29 Января 2017 Нетаньяху назвал «отличной идеей» возведение стены на границе Мексики и США
-
- 29 Января 2017 Трамп запретил лоббистскую деятельность чиновникам администрации США
-
- 29 Января 2017 Трамп велел военным разработать новый план против ИГ и найти союзников