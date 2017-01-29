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Премьер Баварии призвал к снятию санкций в 2017 году и возврату России в G8

Политика
Германии следует отказаться от «мышления XX века», считает Хорст Зеехофер
Владимир Путин на саммите G8
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на саммите G8

Мюнхен, Германия, 29 января 2017, 02:46 — REGNUM  Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер считает необходимым отменить санкций в отношении России в 2017 году, передаёт издание Bild am Sonntag.

«Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8», — заявил Хорст Зеехофер.

Он высказал мнение, что Германии следует отказаться от «мышления XX века» в нынешних условиях, когда нужен «общий поиск решений по борьбе с терроризмом, миграции и изменению климата».

Премьер Баварии также подчеркнул необходимость разъяснения разных позиций по таким вопросам как воссоединение Крыма с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем году Хорст Зеехофер уже высказывался за скорейшую отмену санкций, отмечая Россия является для Евросоюза важным партнёром в сфере торговли, потерять которого будет невыгодно на псротяжении ещё многих лет.

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