Трюдо: Канада приветствует всех беженцев, независимо от вероисповедания

Премьер-министр Канады отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что США будут отдавать приоритет сирийским беженцам-христианам

Оттава, , 01:47 — REGNUM Канадские власти по-прежнему готовы принимать на своей территории беженцев, независимо от их вероисповедания, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Для тех, кто спасается от преследований, войны и террора — канадцы приветствуют вас вне зависимости от вашей веры. Многообразие — наша сила. Добро пожаловать в Канаду», — написал Трюдо на свое странице в Twitter.

Сообщение канадского премьера последовало после заявления нового президента США Дональда Трампа о том, что при принятии решения о предоставлении права на въезд беженцам из Сирии Вашингтон будет отдавать приоритет христианам.

По его словам, при прежнем главе Белого дома ситуация была обратной: «Если вы были мусульманином, вы могли приехать, но если вы были христианином, это было практически невозможно».

Дональд Трамп также отметил, что именно христиане наиболее всего страдают от насилия со стороны террористов в Сирии.