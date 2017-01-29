Олланд и Трамп обсудили условия снятия санкций с России

Президент Франции настаивает на выполнении Россией соглашений, которые были заключены между республиками Донбасса и Украиной

Париж, , 01:34 — REGNUM Президенты Франции и США Франсуа Олланд и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопрос отмены санкций в отношении России, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что французский президент выразил намерение развивать отношения с Россией по всем направлениям, но при этом подчеркнул, что санкции могут быть сняты только после выполнения Москвой всех пунктов Минских соглашений.

Франсуа Олланд также заявил, что урегулирование конфликта в Сирии возможно только в рамках международного законодательства и под эгидой Органзации Объединённых Наций. по его мнению, никакое иное решение «не может стать долговременным и заслуживающим доверия».

Напомним, ранее состоялся первый телефонный разговор Дональда Трампа спрезидентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

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