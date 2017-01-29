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«При Трампе человечество ближе к ядерной войне, чем когда либо»

Политика
Британская The Independent считает, что в кресло президента США сел легкомысленный человек, который не понимает, что за серьезная штука такая – ядерная война
Атомный взрыв
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Атомный взрыв

Лондон, 29 января 2017, 00:28 — REGNUM  «Ядерная война — это уже не что-то, описываемое в романах и далекое от нас, а очень вероятная реальность, — пишет издание. — С приходом Трампа мы ближе к апокалипсису, чем это казалось раньше: выслушав его комментарии во вопросам изменения климата и необходимости совершенствования ядерного оружия, мы должны понять, что надо к этой перспективе относиться со всей серьезностью. Трамп совершенно беспечно относится к тому, что он говорит».

По мнению СМИ, новоизбранный лидер Америки уже не просто поставил под сомнение существование опасности глобального потепления, но и всеми своими действиями показывает, что изменение климата — не более, чем журналистская утка.

«Он дал отмашку на продолжение строительства двух спорных нефтепроводов через всю территорию США, которые были остановлены президентом Обамой, и отказался уделять внимание охране окружающей среды. С ноября прошлого года ученые, изучающие глобальное потепление, переносят огромное количество климатических данных с правительственных серверов на независимые, чтобы обеспечить сохранность наработанной информации, — отмечает корреспондент Руперт Корнуэлл. — Но главной и самой непосредственной угрозой является ядерная. Увы, это вряд ли доходит до общественного сознания. Трамп обещал в ходе предвыборной кампании уделить внимание разработкам новых систем атомного оружия, как одной из составляющих программы возвращения Америке величия. Обещания оказались не их тех, что даются до выборов и забываются после них. Трамп вступает в реальное соперничество с Путиным в вопросе гонки ядерных вооружений».

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