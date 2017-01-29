Названы темы телефонных переговоров Путина и Трампа

Москва, , 23:34 — REGNUM Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепления экономических связей. Об этом сообщает в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время общения лидеров двух стран речь шла о борьбе с международным терроризмом, положении дел на Ближнем Востоке, иранской ядерной программе и арабо-израильском конфликте. Также Путин и Трамп затронули основные аспекты кризиса на Украине.

«Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продолжалась около 45 минут.

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