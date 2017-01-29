Трамп и Меркель провели телефонные переговоры

«Ангела Меркель и Дональд Трамп впервые пообщались по телефону»

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Ангела Меркель и Дональд Трамп впервые пообщались по телефону», — говорится в сообщении.

Подробности переговоров между двумя политиками, которые продолжались около 45 минут, пока не сообщаются.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп собирается провести телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель 28 января.

По данным агентства, главными темами переговоров 2-х лидеров станут взаимоотношения с Россией и ситуация на Украине.

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