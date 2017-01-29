Воскресенье, 29 Января 2017 года
11:25:31 МСК

Британия намерена развивать торговые отношения с Турцией

Политика
«Британия и Турция создадут совместную рабочую группу для подготовки почвы по развитию торговых отношений»
Тереза Мэй на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Иллюстрация: Tccb.gov.tr
Тереза Мэй на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Анкара, 28 января 2017, 22:06 — REGNUM  Великобритания в ближайшее время активизирует торговые отношения с Турцией. Об этом, как передает ВВС, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Британия и Турция создадут совместную рабочую группу для подготовки почвы по развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС», — сообщила Мэй.

Отмечается, что после переговоров 2-х лидеров было объявлено о заключении финансовой сделки, суть которой в том, что Британия поможет Турции в разработке военных реактивных истребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых было заявлено об «особых отношениях» и скором подписании сделки о свободной торговле между двумя странами.

Читайте также: «После Трампа — к Эрдогану»: Тереза Мэй направляется в Турцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
«При Трампе человечество ближе к ядерной войне, чем когда либо»
ЛондонВеликобритания Выборы в США Политика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Яков РудьПоследний «фас!» для Порошенко: спровоцировать Россию, связать руки Трампу
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.01.17
Юрий БаранчикБеларусь: Поддержка агрессивного национализма становится все заметней
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.01.17
Александр ГаврилюкПразднование Нового года в Китае: мифы и факты
ПекинКитай Новый год Культура
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: погружение №2
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
28.01.17
Валерий ШаховЧто обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное