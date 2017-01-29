Яков Рудь, , 19:20 — REGNUM

После целой серии заявлений нового президента США Д. Трампа о его желании и намерении восстановить партнерские отношения с Москвой президент Украины П. Порошенко, мечтающий сохранить поддержку Белого дома и после ухода из него Б. Обамы, должен был, казалось бы, захотеть снизить градус негативной риторики в адрес В. Путина и России. С точки зрения нормальной политической логики, именно так должно было бы случиться. Нормальная логика и современная Украина, однако, это — две параллельные реальности, и пересечься им, видимо, не дано. П.Порошенко снижать градус не захотел, по крайней мере, тот, что касается негативной риторики. Наоборот, понес всякую чушь и грязь против России еще сильнее и вульгарнее. Парадокс? Отнюдь. Похоже, он получил гарантии, что его роль в глобальной кампании по провоцированию России будет сохранена. Эти гарантии привез ему Дж.Байден. Демократы в Америке, уступили республиканцам президентский пост, но не сдаются на милость победителя, не собираясь отказываться от участия в международных делах. «Украинский вопрос» остается одной из ключевых точек приложения их сил.

Именно в день прибытия дорогого высокого гостя из-за океана Киев сподобился, наконец, подать иск против России в Международный суд ООН в Гааге. С обвинениями в, пардон, «финансировании терроризма». Глупость несусветная, но Дж. Байдену такая решительность должна была, посчитали в Киеве, понравиться. И запустили что-то куда-то зачем-то, чего и сами в толк взять не могут. Именно поэтому комментариев от представителей власти по поводу новой инициативы почти не прозвучало. Понятное дело, от Министерства юстиции кто-то что-то брякнул. Но уж очень неубедительно, вяло, больше для «галочки», чем для разгона информационной волны, чтобы, так сказать, защитить честь мундира. Впрочем, какая уж там честь?

Задача номер один текущего внешнеполитического момента для П. Порошенко — понравиться Д. Трампу, сгладив крайне неприятный осадок, оставшийся у того после блистательного «вмешательства» Киева в американскую избирательную кампанию на стороне его соперницы. И речь тут идет не о репутации или чем-нибудь подобном. Понравиться Д. Трампу для П. Порошенко — вопрос без преувеличения жизни и смерти, политической, конечно, пока только политической. Решить проблему теми действиями, которые предпринял Киев после отъезда Дж. Байдена, заведомо невозможно. Подавать из нашего провинциального далёка новому президенту США позитивные сигналы в виде потявкивания да пованивая в адрес России — это путь, мягко говоря, достаточно рискованный. Учитывая же явную расположенность Д. Трампа к В. Путину, путь, еще и не слишком отвечающий новым политическим веяниям и настроениям. Что в еще большей мере укрепляет в предположении, что за квартал смердящие русофобским духом сигналы подавались не Д. Трампу, а кому-то другому.

Приезд Дж. Байдена с прощальным в качестве вице-президента США визитом в Киев совпал еще с одним событием-новостью: у П. Порошенко объявили о намерении закрыть его фабрику в Липецке. Как и в случае с иском — «пластинка» была долгоиграюшая, заигранная, почти три года об этом говорили-судачили. И тут вдруг, когда об этой теме стали уже забывать, — бац, закрывают. Ну, или, по меньшей мере, вбрасывают в информационное пространство сенсационное сообщение о том, что, мол, собираются закрыть. Тема с продажей фабрики долго в топ-новостях не продержалась. Так что, пока бабушка надвое сказала: может, будет она продана, а, может, и не будет. С «Петра шоколадного» станется, ему не впервой народ дурачить, да вокруг пальца водить. Стоит обратить внимание, правда, что известие о продаже липецкого актива П. Порошенко вполне может быть поставлено в общий ряд… подготовки Киева к новому всплеску активных военных действий в Донбассе. Во всяком случае, подать его заинтересованным слушателям именно так вряд ли составило бы большую проблему даже для начинающих политтехнологов. Что уж там говорить о «зубрах» этого дела? Или о гениях лоббистской работы из компании «BGR Groupe», нанятых П. Порошенко для продвижения его интересов в США при новой администрации.

Украина сошла с ума. Ради продолжения конфронтации с Москвой Киев готов на все. Команда «фас!» из уст отставного Дж. Байдена была воспринята им с таким энтузиазмом, что остается только диву даваться.