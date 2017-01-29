Юрий Баранчик, , 18:13 — REGNUM

Анализ происходящих в информационном пространстве республики тенденций показывает, что процесс, начало которому было положено арестом трех журналистов — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, работавших на российские издания, и не думает прекращаться, а наоборот — набирает ход, так как репрессивные меры со стороны белорусских органов государственного управления начали следовать не только в отношении отдельных журналистов, а целых порталов.

В январе 2017 мы уже имеем два таких факта. Сначала белорусский Мининформ вынес решение о запрете на территории Беларуси сайта «Спутник и погром». Да, многие публикации этого сайта вызывают вопросы и в России, по ним ведутся ожесточенные дискуссии, но в этом и заключается сила концепции свободы слова — дискуссия развивает общество, не дает ему затухнуть, как это происходит при введении цензуры.

Естественно, у любой свободы слова должны быть свои ограничения, но введение цензуры на таком содержательном уровне говорит только об одном — об отсутствии у власти необходимых аргументов в споре, о проигрыше ей информационного пространства в результате отсутствия подготовленных профессионалов. Настораживает то, что сайт запрещен без всякой аргументации — какие материалы признаны экстремистскими, какие фрагменты текста в этих материалах подпадают под эти признаки — об этом обо всем не сказано ни слова.

Второй такой пример может быть связан с деятельностью сайта mogilev. by, на котором был опубликован материал Анатолия Шлыкова «Витебск: тревожные сводки с Белорусского фронта». Белорусские националисты усмотрели в нем снова признаки разжигания межнациональной розни и подали жалобу в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции. Если материал признают экстремистским, владельцев mogilev. by могут привлечь к ответственности. Таким образом, делом русофоба Пальчиса, отпущенного из белорусского суда в день своего рождения, делом трех журналистов белорусские власти дали «зеленый свет» агрессивно настроенным националистам и русофобам, показав им, что они могут «мочить» своих идейных оппонентов и им за это ничего не будет.

В этой связи хочу напомнить ту дискуссию, которая возникла в ноябре по поводу составления в республике «черных списков» пророссийски ориентированных экспертов и ученых. В свете происходящего в республике нет уже практически никаких сомнений в том, что именно люди, вошедшие в «черный список», станут предметом информационного и иного давления в республике, и не только со стороны оппозиции. Таким образом, ранее неоднократно нами сделанный вывод о том, что происходит все более тесная смычка властей республики и прозападно ориентированной оппозиции на почве агрессивного национализма и русофобии, о чем писали, в том числе, Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, получает все большее количество подтверждений.

При этом что интересно, проявления русофобии и агрессивного национализма со стороны оппозиционных СМИ, белорусские власти, прежде всего, пресловутый Мининформ, стараются не замечать. Так, на сайтах, размещенных в доменной зоне by и белорусских печатных изданиях, заметно участились случаи оскорблений в адрес России, русского народа, Русского мира.

«Русский мир» — это системное, агрессивное информационное продвижение российских империалистических идей на уровне политических символов, языка, культуры. Это ничем не ограниченное влияние на сознание и поведение людей нашей страны, целенаправленное искажение истории», — отмечает один из белорусских политологов Павел Усов.

Или цитата из статьи «Русский мир в наглую лезет в Беларусь»: «Я не буду тут говорить о том конкретном вреде, который нанесли русские белорусам и украинцам… Нет никакой россии (так в оригинале — с маленькой буквы — ИА REGNUM). Россия — это не более 5 губерний вокруг Москвы, без каких либо выходов к морям и океанам, все остальное — колонии с порабощенными народами, насильно загнанными быть частью так называемой — РФ… Путин уничтожает народы России. Нет более брехливого народа, чем русские. Брешут, как говорила моя бабуля, как собаки».

Фразу из одной из русофобских статей газеты «Народная воля» ИА REGNUM уже приводил ранее: «Один бывший могилевчанин, который сейчас живет в Монреале, как-то попросил своих русскоязычных знакомых назвать несколько характерных привычек русских людей, не затрагивая такие очевидные, как пить, красть, не улыбаться, делать на авось, любить тиранов и свое рабство. Кто такие русские? — Это привычка сорить деньгами, гордость по поводу своей русскости, отсутствие критического мышления, привычка сморкаться в два пальца, вытирать пальцы о стену».

Реакции от белорусского Мининформа по поводу разжигания межнациональной розни в данных и иных публикациях — нет. Это то, что касается русофобии. Теперь по поводу поддержки со стороны властей агрессивного национализма и даже необандеровщины.

Свободной политической деятельностью в Беларуси занимается Дмитрий Дашкевич — лидер незарегистрированной в Республике общественной организации «Молодой фронт» («МФ»), который придерживается следующих взглядов: «Главный враг — Российская Федерация, и нам в некотором плане повезло, что Лукашенко с маниакальной жаждой личной политической власти входит в определенный конфликт с Кремлем. Складывается так, что национальные интересы Беларуси, о которых 20 лет говорила демократическая оппозиция, — независимость, свобода, демократия — совпали с личными интересами Лукашенко. И этот момент надо использовать. Государство сейчас дает определенный люфт, определенный коридор».

Заявления, конечно, заявлениями, хотя они тоже подтверждают тренд на то, что агрессивные националисты видят в белорусских властях своего союзника по борьбе с Россией, но куда важней дела. Так, за год с небольшим в Беларуси при МФ создано боевое крыло «Ваяр», которое усиленно готовится воевать с Россией.

Для приличия эта структура названа «военно-спортивным клубом», но «цели ее абсолютно ясны, они заявлены открыто: «Ваяр» — альтернатива армейским подразделениям, то же самое, что и так называемые добровольческие батальоны на Украине. С той только разницей, что пока у «ваяров» в руках — страйкбольное оружие. Хотя передовой отряд — «Тактычная група Беларусь» — уже настоящим оружием воюет на востоке Украины под маркой «приобретения военного опыта для защиты Родины в случае реальной угрозы от кого-либо».

Белорусы отметились на Украине в батальонах «Торнадо» и «Азов», в подразделениях «Правого сектора». И хотя в РБ их всех ждет уголовное преследование по статье «наемничество» (как и тех, кто уехал воевать в ДНР и ЛНР), белорусский «Ваяр», публикующий вести от соотечественников с украинских фронтов и видеоотчеты о своей боевой подготовке, чувствует себя уверенно: он действует в коридоре, предоставленном властью. А автор высказывания о том, что главный враг Беларуси — Россия и один из создателей «Ваяра» в декабре 2016 года стал лауреатом премии «Чемпионы гражданского общества», которую учредила и ежегодно вручает Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси.

Пойдем дальше. Арестованных журналистов упрекают (бездоказательно, кстати) в том, что они отрицают существование белорусской нации и плохо относятся к белорусскому языку. Но в байнете и на самих националистических сайтах полно таких высказываний, однако за них никто никого не сажает и в разжигании межнациональной розни не обвиняет. Например, недавно участники одной из белорусских рок-групп заявили о том, что «белорусский язык — это мертвый язык» ‑ и ничего, никаких обвинений и «предъяв».

Или вот на днях некий украинский писатель, сторонник неонацистской хунты в Киеве, Николай Рябчук заявил в Минске о том, что белорусской нации нет, что она только формируется, и тоже — никаких проблем. О том, что белорусской нации нет, и она только формируется, заявлял не так давно (в октябре 2016 года) и сам глава белорусского МИД Владимир Макей: «За последние 25 лет мы начинаем медленно формироваться как нация. Мы находимся в процессе формирования идентичности белорусской нации».

Кроме того, власти взяли под свою защиту русофобов-стукачей, отказав в их преследовании по признакам оскорбления главы государства. Также власти не обращают внимания на регулярную пропаганду в республике неонацистских и необандеровских взглядов теми белорусами, которые воевали в террористическом батальоне «Азов». Хотя батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией не только в ДНР, но и неонацистской в США еще летом 2015 года. И таких фактов, к сожалению, становится, все больше и больше.

О чем это говорит?

Во-первых, это говорит о том, что репрессии в отношении журналистов, блогеров, электронных СМИ России и Беларуси, выступающих за союз Беларуси и России, за евразийскую интеграцию только начинаются. Дальнейшее ухудшение социально-экономического положения в республике в связи с неумением властей проводить рациональную экономическую политику, несмотря на многомиллиардные дотации в экономику Беларуси со стороны Москвы, приведет к тому, что поиск внешнего врага только усилится. И судя по последним высказывания президента республики Александра Лукашенко, до того, чтобы открыто назвать имя этого врага, — осталось буквально пару шагов.

Во-вторых, это говорит о том, что местные агрессивные националисты и русофобы получат еще большую свободу действий, чем до этого. Соответственно, и государственная пропаганда вынуждена будет прибегнуть к тому, чтобы включить в свой понятийный и иной тезаурус основные идеологические позиции наследников белорусских полицаев и украинских необандеровцев.

В-третьих, данная политика имеет очень четко выраженную поддержку со стороны белорусского Министерства информации. Ниже приведен скан письма белорусского Мининформа, в котором он отказывает в рассмотрении русофобских публикаций местных СМИ на том основании, что не имеет права вмешиваться в редакционную политику СМИ. Однако белорусский Мининформ одновременно вмешивается в редакционную политику СМИ вообще другого государства и организует уголовные дела в отношении публицистов, придерживающихся других политических взглядов.

Таким образом, то, что дело Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко является политически мотивированным, политическим заказом на устранение из информационного поля неугодных экспертов и политологов, сегодня сомнению уже не подлежит. Белорусский Мининформ четко занял позицию поддержки русофобии на почве агрессивного национализма. Политика невмешательства в откровенно русофобские публикации местных печатных и электронных СМИ, которую видит все общество, и которую используют для раскручивания маховика вражды к России и русскому народу, это не просто невмешательство, а поддержка.

И это уже не некие неправительственные организации, это позиция органа государственного управления, который проводит государственную политику. Таким образом, тезис о том, что происходит активная и целенаправленная смычка прозападной оппозиции и госаппарата РБ на почве агрессивного национализма, формирования в лице России и русского народа внешнего врага, который стоит на пути белорусского народа к независимости, получает еще один и очень серьезный аргумент.

В-четвертых, тенденции развития общественно-политической и социально-экономической ситуации в Беларуси показывают, что следует ожидать усиления конфронтационной информационной кампании в отношении России со стороны белорусских органов государственного управления, не говоря уже о скоординированной кампании с активным использованием элементов «языка вражды» в отношении России со стороны оппозиционных и государственных СМИ. Это может привести к тому, что в ближайшее время в республике будут закрыты не только другие печатные и электронные российские СМИ, но и введен запрет на вещание в республике российских телеканалов.

В-пятых, соответственно, это позволяет говорить не только о том, что официальный Минск сам ведет свою страну по украинскому сценарию, но и о том, что он сознательно провоцируют такой сценарий, пытаясь представить себя в роли невинной жертвы «агрессивной России» и на этом фоне осуществить радикальную внешнеполитическую переориентацию с целью сохранения власти в стране. В этой связи с белорусской стороны можно ожидать проведения в отношении России еще более крупных провокаций, так как предыдущие дали только обратный эффект и показали белорусскому народу, кто на самом деле стоит за ухудшением ситуации в белорусско-российских отношениях.