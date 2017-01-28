Новый глава МИД Германии: Россия должна выполнить Минские соглашения

Берлин, , 15:45 — REGNUM Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль повторил старую «дипломатическую мантру» о том, что антироссийские санкции не будут отменены до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Его заявление приводит сегодня, 28 января, агентство Reuters.

«Германия и Франция имеют чёткую позицию по поводу санкций. Мы хотим реализации «минского процесса». И это единственный способ снятия санкций», — сказал Габриэль.

Также новый глава германского МИД заявил, что его страна совместно с Францией планируют создавать двусторонние рабочие группы по решению вопросов, связанных с Украиной и Россией.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер заявил, что Габриэль заинтересован в развитии дружеских отношений с Германией.

Москва не раз указывала на абсурдность увязывания снятия антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений. Россия не является стороной украинского конфликта и не подписывала Минские соглашения. Более того, Минские соглашения могут выполнить только стороны конфликта на Украине — это правительство в Киеве и народные республики Донбасса. При этом уже давно очевидно, что киевские власти не собираются выполнять Минские соглашения.