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Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии

Политика
Топографическая германизация Калининградской области продолжается
1 / 2 Алиханов (в центре) на фоне карты с Данцигом Алиханов (в центре) на фоне карты с Данцигом

Берлин, 28 января 2017, 15:44 — REGNUM  Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов вновь оказался вовлечён в топографический скандал с реваншистским уклоном.

Накануне в торгпредстве РФ в Берлине делегация Калининградской области выступила перед 60 немецкими предпринимателями. Как отмечает пресс-служба регионального правительства, «Антон Алиханов лично провел презентацию Калининградской области».

На официальных снимках с мероприятия видно, что высшее должностное лицо России в Калининградской области докладывает на фоне немецкой карты Калининградской области, где соседний польский город Гданьск указан как Danzig.

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ИА REGNUM уточняет, что — даже если официальный представитель России почему-то стыдится топонимов на государственном русском языке и решил рассказать о польской географии на иностранном языке — в международной практике принято придерживаться официальных топонимов, введённых страной-обладательницей той или иной местности. Очевидно, что название Данциг является для России и Польши топографическим архаизмом, при этом эмоционально окрашенным. Если кем-то Германии он приветствуется как «память» о территориях, переданных Польше в качестве компенсации за немецко-фашистскую агрессию против польского народа, то в самой Польше Данциг воспринимается как реваншистский укол. Во всяком случае — официальному представителю России нет никакого смысла обслуживать иностранные комплексы, говоря о России.

Напомним, три месяца назад Алиханов оскандалился на форуме национального единства в Калининграде, когда также за его спиной висела карта Калининградской области, «состоящая» преимущественно из флага Германии. Тогда пресс-служба объяснила инцидент «технической ошибкой». Теперь очевидно, что все географические «ошибки» этой администрации носят общее содержание «германизации».

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