Станислав Стремидловский, , 13:03 — REGNUM

«Какие два самые потрясающие события последних пяти лет? — спросил на днях на специальных слушаниях в Вашингтоне руководитель программы «Католическая социальная мысль и общественная жизнь» в Джорджтаунском университете Джон Карр и сам же ответил. — Избрание кардинала Бергольо папой Римским Франциском и избрание Дональда Трампа президентом США». Такая постановка порождает сразу несколько вопросов. Во-первых, является ли выдвижение на первые позиции Франциска (2013 год) и Трампа (2016 год) взаимосвязанным и последовательным или это две совершенно разные, независимые друг от друга истории? Во-вторых, кем будут в перспективе папа и президент — союзниками, попутчиками или оппонентами? В-третьих, если глава Белого дома сможет реализовать свое обещание снова сделать Соединенные Штаты образцом для подражания всему миру, будет ли это способствовать успеху американской Католической церкви и поможет ли американским епископам выдвинуть из собственной среды эффективного кандидата на роль нового понтифика после ухода 266-го папы?

Попробуем ответить на эти вопросы, но начнем сразу со второго. На первый взгляд, Трамп и Франциск — люди разные и не только стилистически. Нетрудно найти то, что их разъединяет. Можно вспомнить заочную пикировку между тогда еще кандидатом в президенты и папой по поводу желания Трампа отгородиться стеной от Мексики и иммигрантов. Если не вдаваться в подробности, то можно также найти различия и по вопросам климатических изменений, и по стратегии и тактике действий на Ближнем Востоке. Но подробности важны. В отношении экологии, проблемы потепления климата, если вдумчиво анализировать позицию понтифика, можно заметить, что он воспринимает ее с точки зрения создания стабильной среды развития человечества в целом. То есть, акцент делается на социальных вопросах, а не экономических. В конце концов, восполняемые источники энергии сами по себе не могут сделать людей счастливыми, равно как невосполняемые — несчастными. Именно общее благо, по мысли Франциска, «глобализация надежды» вместо «глобализации отчуждения и равнодушия» должно стать основополагающей идеей мировой политики во всех ее проявлениях.

В недавнем интервью испанской газете El Pais понтифик сказал, что он всегда говорит о среднем классе, даже когда не упоминает его напрямую. «Я использую термин, введенный французским романистом Джозефом Малеком, который говорит о «святости среднего класса». Я всегда говорю о родителях, бабушек и дедушек, нянях — людях, которые живут, чтобы служить другим, которые поднимают своих детей, которые ходят на работу… Эти люди чрезвычайно святы!», — подчеркивает Франциск. И этот же средний класс стоял во главе угла победы Трампа на президентских выборах в США. Как недавно заявил старший советник президента США и руководитель его предвыборного штаба Стивен Бэннон, именно «великий американский средний класс» является не только костяком страны, но и силой, которая привела Трампа в Вашингтон. Но с экономической точки зрения, добавляет понтифик, сегодня средний класс находится под угрозой уничтожения. В этом контексте Франциск и Трамп могут найти общий язык на той же основе, на какой его находят религия и наука. Первая отвечает на вопрос «почему», вторая — на вопрос «как». Папа говорит, что должно быть поставлено во главу глобализации как мирового процесса, американский президент показывает, каким образом это может быть сделано.

Отсюда, на наш взгляд, вытекает ответ на первый и третий вопрос. Избрание кардинала Бергольо папой Римским Франциском и избрание Дональда Трампа президентом США можно расценивать как взаимосвязанные процессы. Конечно, нет оснований утверждать, что это Святой престол подготовил «заговор» с целью изменения американской элиты. Хотя знаменитое выступлении Бэннона, где он отмечал, что капитализм свернул в «не ту сторону», Запад сбился с пути после распада Советского Союза и начинает XXI век с «кризиса нашей Церкви, нашей веры, нашего капитализма» после того, как потерял свою «иудео-христианскую основу», состоялось в 2014 году именно в Ватикане в институте, патронируемом лично папой. Если старт реформе политической был дан оттуда, то могут ли в свою очередь изменения в Вашингтоне привести к реформам в американской Католической церкви? Не исключено.

По замечанию профессора богословия Университета Вилланова Массимо Фаджоли, во время избирательной кампании большинство епископов были сосредоточены на вопросе абортов, который, по его словам, является главным маркером «американской политики с религиозной точки зрения». При этом он подчеркивает, что епископы на национальном уровне обычно занимаются защитой церковных позиций, в то время как Ватикан — это Realpolitik. Однако сейчас новая команда в Белом доме начинает перехватывать у национальной Церкви ее традиционную повестку дня. Так, на днях вице-президент США Майк Пенс принял участие в ежегодном «Марше жизни», который проводится в Вашингтоне. Впервые за 44-летнюю историю «Марша жизни» в нем принял участие такой высокопоставленный американский политик. Пенс пообещал, что администрация «будет работать с Конгрессом, чтобы положить конец финансированию из средств налогоплательщиков абортов и абортариев» и направит эти потоки организациям, «которые помогают женщинам». На этой же неделе Палата представителей одобрила законопроект, запрещающий использовать деньги налогоплательщиков для прямого финансирования абортов.

Для Конференции католических епископов США (USCCB) — это не только шаг государства навстречу Церкви, но и вызов. Если Белый дом решит проблему, занимающую в последние годы подавляющую часть времени Церкви, американским епископам потребуется предложить новую повестку дня. Фаджоли замечает, что Трамп может сблизиться с Франциском по вопросу отношения к глобализации, которую они оба «критикуют за неуважение к развитию национальных рынков труда». Но эта проблема выходит далеко за пределы одних Соединенных Штатов, тем более что напрямую с ней же связаны вопросы с иммиграцией и беженцами. Сотрудничество новой администрации и Святого престола в этом случае будет подгонять Католическую церковь в США к тому, чтобы выйти за пределы своей страны, что может выдвинуть в среде епископата фигуры, претендующие на первые позиции в католическом мире. Не секрет, что во время президентской избирательной кампании в Ватикане сформировались группы поддержки как Хиллари Клинтон, так и Трампа, причем, отмечают некоторые наблюдатели, на сторону последнего перешли в основном выходцы из США. После победы республиканца «ватиканские трамписты» получают шанс использовать фактор Вашингтона и его повестку для продвижения своих идей и концепций. А там не за горами — и кресло епископа Рима.