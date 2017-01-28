СМИ: более 800 тысяч нелегальных мигрантов голосовали за Клинтон

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM За кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года проголосовали более 800 тысяч нелегальных мигрантов, у которых не было права голоса. Об этом сегодня, 28 января, пишет The Washington Times со ссылкой на исследование политолога университета Вирджинии Джесси Ричмана.

Согласно данным этого исследования, на выборы президента пришли 6,4% лиц, не имеющих гражданства США, но проживающих в стране. Из них 81% отдали свои нелегальные голоса за Клинтон. Это порядка 834 тысяч бюллетеней.

Ричман считает, что таким образом, Клинтон смогла добиться победы как минимум в одном из штатов.

Напомним, по результатам выборов, Клинтон опередила Трампа по общему числу голосов почти на три миллиона бюллетеней. Однако, победа все равно досталась Трампу, так как он смог набрать большое число выборщиков от штатов.

Уже после победы Трамп обвинил Клинтон в мошеннических махинациях с привлечением к голосованию нелегалов. Трамп считает, что за Клинтон незаконно проголосовали более пяти миллионов человек.

Клинтон и демократы избрали другую стратегию. В своем поражении они винят Россию и пресловутых «русских хакеров», которые якобы вмешивались в процесс выборов президента США. Внятных доказательств демократы так и не предоставили.