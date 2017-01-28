Суббота, 28 Января 2017 года
18:10:02 МСК

СМИ: более 800 тысяч нелегальных мигрантов голосовали за Клинтон

Политика
Это ей не помогло
Нелегальные иммигранты перелезают через забор на американо-мексиканской границе
Иллюстрация: U.S. Navy
Нелегальные иммигранты перелезают через забор на американо-мексиканской границе

Вашингтон, 28 января 2017, 09:55 — REGNUM  За кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года проголосовали более 800 тысяч нелегальных мигрантов, у которых не было права голоса. Об этом сегодня, 28 января, пишет The Washington Times со ссылкой на исследование политолога университета Вирджинии Джесси Ричмана.

Согласно данным этого исследования, на выборы президента пришли 6,4% лиц, не имеющих гражданства США, но проживающих в стране. Из них 81% отдали свои нелегальные голоса за Клинтон. Это порядка 834 тысяч бюллетеней.

Ричман считает, что таким образом, Клинтон смогла добиться победы как минимум в одном из штатов.

Напомним, по результатам выборов, Клинтон опередила Трампа по общему числу голосов почти на три миллиона бюллетеней. Однако, победа все равно досталась Трампу, так как он смог набрать большое число выборщиков от штатов.

Уже после победы Трамп обвинил Клинтон в мошеннических махинациях с привлечением к голосованию нелегалов. Трамп считает, что за Клинтон незаконно проголосовали более пяти миллионов человек.

Клинтон и демократы избрали другую стратегию. В своем поражении они винят Россию и пресловутых «русских хакеров», которые якобы вмешивались в процесс выборов президента США. Внятных доказательств демократы так и не предоставили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Руслан КостюкПравые и крайне правые: в оппозиции к «единой Европе»
ЛондонВеликобритания Европейские политические партии Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичНа островах Северной Двины стоят возрождённые церкви
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
27.01.17
Командующий ВМС Украины собирается убрать Черноморский флот России из Крыма
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.01.17
Грузия беспокоится: Соглашение с «Газпромом» по транзиту невыгодно Тбилиси
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное