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Посольство РФ в Великобритании ответило на предупреждение Мэй стихами

Политика
Мэй предупредила Трампа насчет России
Наш ответ Чемберлену. Советский плакат Наш ответ Чемберлену. Советский плакат

Лондон, 28 января 2017, 07:57 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Великобритании ответило стихами на предупреждение премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй, сделанное ею президенту США Дональду Трампу в ходе их личной встречи. Четверостишье было опубликовано накануне, 27 января, в официальном Twitter российского посольства.

Напомним, в ходе своего официального визита в США, Мэй во время встречи с Трампом, посоветовала ему «сотрудничать, но остерегаться» России. Мэй встречалась с Трампом в Филадельфии, где президент США проводил совещание руководства Республиканской партии. Британский премьер заявила, что в отношениях с Российской Федерацией нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа «доверяй, но проверяй». Также она посоветовала Вашингтону вести дела с Москвой с позиции силы.

Российское посольство в Великобритании ответило на это стихами:

«Engage but beware»,

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead

Перевести это четверостишье можно примерно так: «Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила».

Тереза Мэй стала первым иностранным руководителем, с которым Трамп встретился в качестве президента США.

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