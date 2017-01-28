Вице-президент США Пенс будет участвовать в разговоре Трампа с Путиным
Путин и Трамп должны поговорить по телефону
Вашингтон, 28 января 2017, 07:35 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс примет участие в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такие данные следуют из расписания вице-президента Пенса, сообщает телеканал RT.
Напомним, сегодня, 28 января, должен состоятся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По словам советника Трампа, лидеры двух стран намерены обсудить борьбу с исламским терроризмом.
Об участии вице-президента Пенса в разговоре ранее не сообщалось.
Кроме Путина, Трамп сегодня должен поговорить по телефону также с лидерами Германии и Франции — Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.
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