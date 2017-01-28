В Лиссабоне собрались лидеры «южного Евросоюза»

В «клуб Средиземного моря» входят Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр и Мальта

Лиссабон, , 06:09 — REGNUM Лидеры Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, Кипра и Мальты прибывают в Лиссабон — сегодня в столице Португалии состоится встреча «южного Евросоюза», передает Reuters 28 января.

Главной темой обсуждений на форуме станут проблема беженцев из Африки и с Ближнего Востока, низкий экономический рост и политическая неопределенность в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

Сообщается, что в сентябре уже проводилось заседание «южного Евросоюза», получившего название Club Med («клуб Средиземного моря»), на котором страны-участницы призвали европейских чиновников «изменить маркировку роста» для борьбы с кризисом на юге Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Греции заявил о «шантаже кредиторов»