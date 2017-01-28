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Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

Политика
По мнению норвежских спецслужб, Москва пыталась не допустить присуждения Петру Порошенко Нобелевской премии мира в 2015 году
Порошенко-миротоворец
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко-миротоворец

Осло, 28 января 2017, 05:52 — REGNUM  Полицейская служба безопасности Норвегии утверждает, что Москва в 2015 году якобы использовала спецслужбы в попытке не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, передаёт Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что именно с этой целью летом 2015 года в интернете было опубликовано письмо за подписью Владимира Гройсмана, на тот момент являвшегося спикером Верховной рады, к поверенному в делах США в Норвегии. Автор письма отмечал, в частности, что Петру Порошенко «исключительно важно получить гарантии» присуждения ему награды. После распространения письма директора Норвежского нобелевского института Улава Ньелстада посетили двое представителей посольства России.

Норвежские спецслужбы полагают, что письмо было создано с участием российских спецслужб якобы с целью дискредитации президента Украины, а всё происходившее было российской спецоперацией против Украины, Норвегии и Нобелевского института.

Посольство России в ответ на запрос NRK направило письменный комментарий, в котором отвергло приведённые умозаключения. Представители посольства назвали «паранойей» попытки представить «даже рутинную дипломатическую работу» как происки российских спецслужб.

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