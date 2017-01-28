Суббота, 28 Января 2017 года
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В Гамбию вернулся избранный президент

Политика
Инаугурация нового главы государства состоится 18 февраля
Адама Барроу
SULAIMAN LEIGH — youtube.com
Адама Барроу

Банжул, 28 января 2017, 05:39 — REGNUM  В Гамбию из Сенегала прибыл избранный президент Адама Барроу, передает The New York Times 28 января.

По информации издания, нового главу государства в Банжуле встречали «сотни тысяч человек», а также вооруженные силы ЭКОВАС, благодаря которым удалось отстранить от власти «вечного» президента Яхья Джамме — военные из Сенегала, Нигерии и Ганы будут оставаться в Гамбии в течение шести месяцев.

Также сообщается, что инаугурация президента состоится 18 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, президент Гамбии Яхья Джамме, который руководил африканской страной 22 года, не признал поражение на выборах в декабре и заявил, что «отдаст власть только Аллаху». Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей — 19 января в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Джамме пошел на переговоры, по завершению которых согласился на отставку и отъезд из страны.

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