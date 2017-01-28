Белый дом назвал дату и время телефонного разговора Трампа и Путина

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Телефонный разговор президентов Росcии и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 28 января в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме, передаёт телеканал RT.

Отметим, что ранее в этом же день состоятся телефонные переговоры Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января советник президента США Келлиан Конвей сообщил, что Дональд Трамп в предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Путиным намерен обсудить, как «побороть радикальный исламский терроризм», а также другие важные вопросы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудит с Путиным борьбу с исламским терроризмом