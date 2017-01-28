В Интернете опубликован архив «безумного короля» Георга III

Оцифровка 350 тыс. документов архива короля Георга III, правившего Англией в 1760-1820 годах, продолжалась пять лет

Лондон, , 04:44 — REGNUM Британская королевская семья опубликовала в сети Интернет огромный архив короля Георга III, последнего английского монарха, правившего Северной Америкой, также известного как «безумный король», передает Associated Press 28 января.

Оцифровка 350 тыс. документов архива короля Георга III, правившего Англией в 1760—1820 годах, продолжалась пять лет. Одним из ключевых документов архива является рукописный проект письма об отречении, который король написал в 1783. Письмо было написано во время политического кризиса, вызванного трудностями в формировании правительства, и не привело к отстранению от власти.

Известно, что король Георг III страдал от редкого наследственного заболевания крови, порфирии, симптомами которой являются бессонница, повышенное кровяное давление, чувствительность к солнечному свету и путаная речь, которые в течение жизни короля расценивались как «безумие».

Нынешний наследник британского престола, принц Чарльз, считает, что Георг III, который провел Англию через шесть десятилетий войны, политические перевороты и индустриализацию, неправильно понимался и современниками, и нынешними историками — это и стало причиной, побудившей королевскую семью к открытой публикации всего архива.