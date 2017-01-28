Трамп заморозил программу приёма беженцев из Сирии

Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма сирийских беженцев, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как следует из документа, решение принято на основании того, что «въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединённых Штатов».

Сообщается, что в течение четырёх месяцев должна быть проведена ревизия программы приёма мигрантов и выработан план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США не будут представлять угрозы для американских граждан.

Ранее также стало известно, что другим указом Дональд Трамп намерен как минимум на месяц приостановить выдачу виз для граждан семи государств с преобладающим мусульманским населением. Речь о гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

27 января президент США в интервью телекомпании CBN также заявил, что при принятии решения о предоставлении права на въезд в США беженцам из Сирии приоритет будет отдаваться христианам, которые, по его словам, наиболее всего страдают от насилия со стороны террористов.