После убийства посла РФ в Анкаре были удалены электронные письма террориста

Анкара, , 03:41 — REGNUM Специалистам по кибербезопасности удалось получить доступ к электронной почте террориста Мевлюта Алтынташ, застрелившего российского посла в Турции Андрея Карлова, передаёт Daily Sabbah.

По информации издания, эксперты установили, что письма из почтового ящика террориста были удалены через 2,5 часа после совершения им преступления. На основании этих данных полиция в настоящее время разыскивает предполагаемого пособника террориста.

Как передавало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.