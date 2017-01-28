Минобороны России сообщает об отсутствии нарушений перемирия в Сирии

Соглашения примирения в Сирии заключили ещё семь населённых пунктов

Москва, , 03:25 — REGNUM Российской стороной за сутки 27 января не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

При этом отмечается, что турецкой частью представительства было зафиксировано шесть нарушений на территории провинций Алеппо и Дамаск, но в ходе разбирательства по данным фактам нарушений «установлено, что шесть случаев нарушений российской стороной не подтверждаются».

Читайте также: Турция депортирует почти 100 подозреваемых в попытке присоединиться к ИГ

Сообщается также, что 27 января подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё семи населенных пунктов в провинциях Хомс, Хама и Латакия. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1155.

Также были продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, заявили 104 вооружённых формирования.

Читайте также: Не присоединившиеся к перемирию в Сирии подлежат уничтожению — Захарова

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Читайте также: Лавров передал сирийским оппозиционерам проект конституции страны