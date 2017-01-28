Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолётов на $2,1 млрд

Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Американская корпорация Boeing выиграла конкурс на поставку 15 самолётов Министерству обороны США, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Речь идёт о самолётах KC-46, которые используются в качестве заправщиков и стратегических транспортных самолётов. Также корпорация поставит два запасных двигателя и несколько комплектов запчастей к ним.

Общая сумма контракта составит $2,1 млрд. Все работы по нему должны быть выполнены до августа 2019 года.

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