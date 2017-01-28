Тереза Мэй передала Трампу приглашение от королевы Елизаветы II
Вашингтон, 28 января 2017, 02:15 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II пригласила Дональда Трампа посетить Лондон в конце 2017 года, передает Associated Press 28 января.
О высоком приглашении сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. По ее словам, Трамп принял приглашение монаршей особы.
Как сообщало ИА REGNUM, Тереза Мэй находится в США с визитом, в ходе которого намерена укрепить «особые отношения» между двумя государствами.
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