Елена Ханенкова, , 01:51 — REGNUM

23 января агентство Associated Press сообщило, что одним из заключительных действий Барака Обамы в должности (до инаугурации президента Дональда Трампа) стала передача $221 млн Палестинской автономии.

Платеж, по сообщениям американских СМИ, был заморожен Государственным департаментом уже при президенте Трампе. Но, по сообщениям английского издания Express от 27 января, офис палестинского президента подтвердил, что перевод прошел успешно. Хусам Зомлот, советник палестинского президента Махмуда Аббаса, заявил: «Мы уже получили последнюю сумму, выделенную администрацией Обамы. Они передали эти деньги». Это разозлило многих в Республиканской партии.

Подобные «переводы», в принципе, не новость. В 2015 году сумма федеральной помощи, которой США обеспечили Западный берег и сектор Газа, составила около $355 млн. Недавний релиз Обамы во время последних часов пребывания в должности был утвержден группой в Конгрессе, которая включала в себя и республиканцев: Эда Ройса из Калифорнии и Кея Грейнджера из Техаса.

«Конгресс считает поведение Палестины — односторонние попытки обретения государственности, коррупцию, разжигание насилия, а также выплаты заработной платы людям, которые сидят в тюрьме за терроризм, неприемлемым. Именно поэтому транш и задержали», — говорит д-р Джонатан Чанцер из Фонда защиты демократии в интервью Business Insider. Чанцер охарактеризовал поступок Обамы как шокирующий и «странный месседж … Большинство аналитиков и наблюдателей не думало, что Обама мог это сделать», — сказал Чанцер.

По сообщению Associated Press, администрация Обамы настаивала на выделении средств в течение некоторого времени: уведомление было отправлено в Конгресс, а деньги поступили от Агентства США по международному развитию для «поддержки гуманитарной помощи, политических реформ и реформы системы безопасности, а также для установления верховенства закона».

Палестинские органы, которые остро нуждаются в наличных деньгах, использовали их на «зарплаты и неоплаченные долги», допускает политолог. Чанцер отметил, что Палестинская администрация не сделала ничего хорошего, чтобы оправдать такой поступок со стороны Обамы, и охарактеризовал их «мероприятия», как «коррупционные и подстрекающие к насилию на постоянной основе». Чанцер говорит, что лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас — вопиющий пример коррупции. Аббас уже 12-й год служит на посту президента, несмотря на то, что был избран только на четыре года в 2005 году. Обама «выделил средства для парня, который стал самодержцем», — говорит Чанцер.

Односторонние действия Обамы — это и решение завершить свое президентство широким жестом после устной критики Израиля. В декабре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требовала, чтобы Израиль прекратил строительство поселений на палестинской земле. США воздержались от голосования по резолюции, позволив ей пройти.

«Избранный президент Трамп, спасибо за теплую дружбу и вашу четкую поддержку Израиля», — хлынула благодарность Биби Нетаньяху после того, как Трамп осудил действия демократов в ООН. Затем израильский лидер ополчился на Джона Керри с такими словами, которые по идее должны были привести к разрыву дипломатических отношений. Нетаньяху обвинил Керри в «сговоре» и в том, что он «дирижировал» антиизраильской резолюцией в Совете Безопасности, а затем лгал об этом. Он даже предложил Трампу предоставить доказательства лжи и причастности Керри к сговору.

После голосования Биби позвонил послу США и в течение 40 минут высказывал ему «строгое предупреждение». Посол Израиля в США Рон Дермер также утверждал, что американцы не только не «выступили против группового давления» в ООН, но и что «Соединенные Штаты на самом деле выступали за эту бандитскую деятельность».

«Когда Бен Родс из Совета по национальной безопасности объявил, что эти обвинения ложные, Дермер назвал человека Обамы «мастером фантастики». Вопрос: почему Дермера не отправили на самолете обратно в Тель-Авив?.. Но после злобных «обменов любезностями» между двумя странами, в 2017-ом году США и Израиль выражают свою бесконечную любовь друг к другу.

Некоторые еще помнят, как в 1957 году Эйзенхауэр приказал Давиду Бен-Гуриону вывести свою армию из Синая, угрожая ему санкциями. Бен-Гурион сделал так, как ему сказали. Если бы он и его посол критиковали госсекретаря Джона Фостера Даллеса, посла отослали бы домой.

Но Дуайт Эйзенхауэр не был Бараком Обамой, а Америка 1956-го была более уважающей себя нацией. Керри был осужден Израилем за воздержание от голосования по резолюции ООН, осуждающей израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Но это была политика США в течение многих лет.

И Керри предупреждал в своей речи о том, что в конце этого пути [непрерывного строительства поселений] Израиль станет либо нееврейским, либо недемократическим государством, и вряд ли его можно назвать за это антисемитом. Ведь бывший премьер-министр Эхуд Барак, самый бравый солдат в истории Израиля, также предупреждал своих соотечественников, что «до тех пор, как на этой территории к западу от реки Иордан есть только одна политическая организация под названием Израиль, она будет либо нееврейской, либо недемократической». «Если миллионы палестинцев не смогут голосовать», — говорил Барак, «это будет государством апартеида». Назначенный министр обороны США генерал Джеймс Маттис еще в 2013 году предупреждал о том, что израильские поселения ведут к «апартеиду».

После того, как вице-президент США Джо Байден посетил Израиль в 2010 году и узнал, что Нетаньяху только что утвердил 1600 новых поселений в Восточном Иерусалиме, генерал Дэвид Петреус сказал: «Арабский гнев по вопросу Палестины ограничит силу и глубину американского партнерства с правительствами и народами в регионе».

Решение о создании «двух государств» уже почти наверняка мертво. Нетаньяху, конечно, не собирается выводить несколько десятков тысяч еврейских поселенцев из Иудеи и Самарии, чтобы уступить землю палестинскому государству. Биби еще и выступает против решения Ариэля Шарона переместить 8000 еврейских поселенцев из сектора Газа.

Как все это повлияет на новую администрацию Трампа? После твитта «Крепись Израиль, двадцатое января быстро наступит» и после назначения следующим послом в Израиль воинствующего сиониста, политика США в отношении Израиля наверняка будет более чем благосклонна. Надо отдать должное еврейской общине США. Республиканская партия станет «произраильской» партией, в то время как демократы разделились: левое крыло стало про-палестинским — оно хотело бы наложить санкции на Израиль.

Но неужели Трамп в полной мере поддерживает политику Биби? Англия и Франция, которые проголосовали за резолюцию, собираются занять иную позицию по израильско-палестинскому вопросу, впрочем, как и остальной мир. Египет, Иордания и арабы Персидского залива, а также воинствующие государства региона — такие, как Иран — еще больше дистанцируются от американцев.

И затем, в конце концов, после строительства поселений на Западном берегу, Нетаньяху и его крайне правый кабинет, израильское лобби, неоконсерваторы и республиканцы в Конгрессе начнут бить в барабаны и требовать от Трампа прекратить то, что он сам назвал «ужасной сделкой с Ираном», — пишет Патрик Бьюкенен на страницах The American Conservative.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после подписания соглашения в Вене, что это «потрясающая историческая ошибка» и соглашение позволит Ирану продолжать агрессивную политику в регионе. «Израиль не связан этим соглашением, потому что Иран продолжает искать возможности нашего разрушения. Мы всегда будем защищать себя».

Американскую корпорацию The Boeing Company уже призывают отменить продажу 80 самолетов в Иран. Тем не менее, выход США из ядерной сделки, или повторное обложение санкциями Ирана будет способствовать дальнейшему отдалению США от европейских союзников. Мало того, что Англия и Франция голосовали за резолюцию Совета Безопасности, обе страны, как и Германия, выступают за сделку с Ираном.

Идея публично подтвердить, что Америка — лучший друг Израиля (в степени «не разлей вода»), может, в конечном итоге, оставить США наедине с Израилем на Ближнем Востоке. Но политика Нетаньяху «Первым делом — Израиль» в один прекрасный день столкнется с идеей «America First».

На данный момент Трамп рассматривает возможность перемещения израильского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — город, за который борются как израильские, так и палестинские власти. Такой шаг вызовет жестокую реакцию Ближнего Востока. Муктада ас-Садр — радикальный лидер иракских шиитов, предводитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди», заявил: «Перевод посольства США в Иерусалим будет публичной и более явной, чем когда-либо, декларацией войны против ислама».

Напомним также, что в 2016 году был заключен договор о военной помощи Израилю, который Белый дом называл «самой крупной военной помощью в истории США». В нем говорилось о сделке на 10-летний период (2019−2028): о модернизации и без того передовых вооружений для Израиля, о выделении средств в размере до $38 млрд (на 27% больше, чем пакет предыдущей помощи), хотя Нетаньяху первоначально просил $45 млрд. Этот ход администрации Обамы многие считали взяткой Израилю за ядерную сделку с Ираном.