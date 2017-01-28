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Генпрокуратура начала проверку ФСИН по поручению Владимира Путина

Политика
Надзорное ведомство проверит соблюдение ФСИН законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах лишения свободы

Москва, 28 января 2017, 01:40 — REGNUM  Генпрокуратура России начала проверку Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на предмет исполнения законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, передаёт газета «Известия».

Проверка будет проведена по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря минувшего года.

«Прокурорам предписано установить, имеют ли место факты воспрепятствования деятельности членов общественных наблюдательных комиссий по реализации своих полномочий со стороны должностных лиц уголовно-исполнительной системы», — сообщил Куренной.

Кроме этого, ведомство намерено проследить, какие меры принимают сотрудники ФСИН, когда к ним поступают сообщения от правозащитников о возможных нарушениях прав заключённых.

Сообщается, что доклад по итогам проверки Генпрокуратура должна будет представить в начале сентября 2017 года.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре председатель общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин обратился к главе государства с просьбой проверить внутренние приказы ФСИН, изданные в течение года, с точки зрения не только их законности, но и здравого смысла.

Каляпин сообщил, что правозащитники сталкиваются при посещении мест лишения свободы с многочисленными препятствиями для своей деятельности. В качестве примера он рассказал, что во время их визита в колонию №7 в Сегеже членам СПЧ запретили фиксировать жалобы заключённых и не позволяли ознакомиться с документами, ссылаясь на внутренние приказы ФСИН.

После этого Владимир Путин поручил прокуратуре выполнить проверку внутренних приказов в Федеральной службе исполнения наказаний.

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