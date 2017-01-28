Маккейн призывает Трампа не отменять санкции против России

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа не отменять санкции против России, передает Reuters 28 января.

Республиканец Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным силам, выразил надежду, что президент опровергнет слухи о «безрассудной» отмене санкций.

«Если он это не сделает, я буду работать с моими коллегами, чтобы утвердить санкции против России в качестве закона», — сообщил Маккейн.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что команда нового президента США «работает» над отменой санкций против России, сообщила помощница Трампа Келлиэнн Конуэй. Сам американский президент пока называет разговор об отмене санкций «преждевременным».

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