Суббота, 28 Января 2017 года
18:15:51 МСК

Куратор общественных проектов Кремля назначен замглавы Минобрнауки России

Политика
Павла Зеньковича в администрации президента может сменить замглавы управления внутренней политики Сергей Новиков

Москва, 28 января 2017, 01:26 — REGNUM  Глава управления по общественным проектам администрации президента России Павел Зенькович назначен на должность статс-секретаря — замминистра образования и науки России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Емельянов.

«Мы ожидаем Павла Станиславовича в ближайшие дни у нас», — сообщил он РБК, отметив, что приход Зеньковича в Минобрнауки усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, администрацией президента, правительством и так далее».

По информации источников, близких к Кремлю, на которые ссылается «Газета.ру», освободившийся пост в администрации президента, вероятнее всего, займёт Сергей Новиков — нынешний замглавы управления внутренней политики, которое отвечает за информационную работу. Эту же кандидатуру называют и ряд других СМИ.

Отметим, что оба управления — по общественным проектам и внутренней политики — курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Источники не исключают также, что перестановка может быть связана с грядущей реформой внутри администрации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
28.01.17
Юрий БаранчикБеларусь: Поддержка агрессивного национализма становится все заметней
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Руслан КостюкПравые и крайне правые: в оппозиции к «единой Европе»
ЛондонВеликобритания Европейские политические партии Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: погружение №2
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичНа островах Северной Двины стоят возрождённые церкви
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Валерий ШаховЧто обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
27.01.17
Командующий ВМС Украины собирается убрать Черноморский флот России из Крыма
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.01.17
Грузия беспокоится: Соглашение с «Газпромом» по транзиту невыгодно Тбилиси
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Муфтия Татарии тревожат заявления Васильевой о хиджабах
КазаньРоссия Ислам Общество
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
ещё главное