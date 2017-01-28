Куратор общественных проектов Кремля назначен замглавы Минобрнауки России

Москва, , 01:26 — REGNUM Глава управления по общественным проектам администрации президента России Павел Зенькович назначен на должность статс-секретаря — замминистра образования и науки России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Емельянов.

«Мы ожидаем Павла Станиславовича в ближайшие дни у нас», — сообщил он РБК, отметив, что приход Зеньковича в Минобрнауки усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, администрацией президента, правительством и так далее».

По информации источников, близких к Кремлю, на которые ссылается «Газета.ру», освободившийся пост в администрации президента, вероятнее всего, займёт Сергей Новиков — нынешний замглавы управления внутренней политики, которое отвечает за информационную работу. Эту же кандидатуру называют и ряд других СМИ.

Отметим, что оба управления — по общественным проектам и внутренней политики — курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Источники не исключают также, что перестановка может быть связана с грядущей реформой внутри администрации.