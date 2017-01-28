Северная Корея запускает плутониевый реактор

КНДР не только имеет ядерную программу, но и не скрывает ее военный характер

Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Северная Корея возобновляет работу ядерного реактора, производящего оружейный плутоний, передает Reuters 28 января.

По сообщению аналитиков «мозгового треста» Washington 38 North, КНДР готовится к перезапуску реактора в Йонбене — по данным мониторинга, на ядерном заводе уже выгружены отработанные топливные стержни, пригодные для переработки в плутоний.

Напомним, Северная Корея не только имеет ядерную программу, но и не скрывает ее военный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в азиатском государстве были проведены успешные испытания ядерной бомбы, из-за которых КНДР оказались под воздействием новых санкций ООН. В конце 2016 года власти Северной Кореи заявили, что готовят к производству межконтинентальную баллистическую ракету на основе МБР «Мусудан», способную достичь побережья США.

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