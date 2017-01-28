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Меркель: Безопасность страны станет ключевым вопросом парламентских выборов

Политика
Парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября
Капут
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Капут

Берлин, 27 января 2017, 23:34 — REGNUM  Безопасность станет ключевым вопросом во время парламентских выборов в сентябре текущего года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает 27 января Reuters.

«Люди чувствуют, что многое меняется. Я думаю, что вопрос безопасности будет играть ключевую роль в ближайшие месяцы», — заявила Меркель.

Речь идет о социальной защите, а также внутренней и внешней безопасности, добавила канцлер ФРГ.

Напомним, за последние два года в страну прибыли более 1 млн мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Количество преступлений, совершенных мигрантами в Германии, выросло в 2015 году почти в два раза.

Приток мигрантов в Германию вызвал ответную реакцию со стороны экстремистов и праворадикальных групп. Увеличилось число нападений на мигрантов на почве расовой неприязни. Растет и популярность правых партий, выступивших против «политики открытых дверей».

Парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября.

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