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Колумбия и Перу рассматривают вопрос закупки российских МиГ-29

Политика
Колумбийский тендер продолжается уже шесть месяцев
МиГ-29 МиГ-29

Москва, 27 января 2017, 20:17 — REGNUM  Россия ожидает победы в тендере на закупку истребителей МиГ-29 для ВВС Колумбии и поставку дополнительной партии российских истребителей в Перу, сообщает RT со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука.

По его словам, тендер на закупку самолетов для ВВС Колумбии продолжается полгода и Россия предлагает на нем истребители МиГ-29. Помимо этого, весьма вероятно, что Перу закупит дополнительное количество истребителей МИГ-29 для своих ВВС. Стоит отметить, что ВВС Перу уже используют истребители МиГ-29 и, опираясь на опыт их эксплуатации, рассматривают вопрос об увеличении числа этих истребителей в составе своих военно-воздушных сил.

Напомним, истребитель МиГ-29 был разработан в СССР и принят на вооружение в 1982 году. Истребители МиГ-29 предназначены для воздушного боя с истребителями противника, обладающими характеристиками не ниже, чем американские боевые самолеты F-15 и F-16, завоевания локального превосходства в воздухе и прикрытия сухопутных войск от авиаударов противника. Конструкция самолета позволяет взлетать и садиться даже на малоподготовленные и поврежденные взлетно-посадочные полосы.

С 2007 года истребитель выпускается в модификации палубного самолета. К 2015 году РСК «МиГ» было построено свыше 1600 истребителей МиГ-29 различных модификаций, в том числе экспортных вариантов для множества зарубежных стран.

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