Рахмон: Ситуация с авиаперевозками бросает тень на партнерские отношения

Душанбе, , 20:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 27 января, принял первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Стороны обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства двух стран, в частности, расширение гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы обеспечения правовой защищенности трудовых мигрантов.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что укрепление и расширение сотрудничества с Российской Федерацией «занимали и продолжают занимать особое место во внешней политике Таджикистана». Однако при этом он отметил важность решения возникших вопросов с авиаперевозками, которые «создают трудности для граждан и бросают тень на репутацию стратегического партнерства двух государств».

Таджикский лидер «высказал заинтересованность» в увеличении квот для учебы таджикской молодежи в российских вузах по востребованным для Таджикистана специальностям.

Кроме того, снова был затронут вопрос положения русского языка в этой среднеазиатской стране: необходимость и надежда на содействие и поддержку российской стороны в обеспечении образовательных учреждений Таджикистана русскоязычными педагогами и литературой, а также увеличение числа школ с русским языком обучения.

Напомним, Игорь Шувалов прибыл в Душанбе с рабочим визитом для участия в заседании таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам этого мероприятия он сообщил о том, что стороны удовлетворены результатами прошедших переговоров.

По словам российского вице-премьера, Таджикистан и Россия имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества. Он отметил снижение товарооборота между странами и выразил уверенность в том, что это временное явление.

«Есть реальная причина для этого. Мы постараемся все решить. Россия выходит из тяжелого экономического времени и переходит в фазу роста. Надеемся, что при росте ВВП России будет развиваться и экономика Таджикистана», — сказал Шувалов.

Что же касается трудовых мигрантов, то он заявил, что российские власти рассматривают вопрос об амнистии депортированных таджикистанцев, не совершивших преступлений или серьезных правонарушений.

Однако, пожалуй, самым существенным результатом сегодняшних переговоров стало решение авиаконфликта между Москвой и Душанбе. Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» получила разрешение на полеты в ряд российских регионов, запрет на которые был введен в конце 2016 года.

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