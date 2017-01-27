В последние 10-15 лет крупнейшие мировые игроки ведут все более жесткую борьбу за ресурсы и рынки — там, южнее Сахары...

Дмитрий Егорченков, , 20:00 — REGNUM

«Враг всех ЛГБТ 51-летний президент Гамбии Яйя Джамме (Yahya Jammeh) покинул страну, прихватив с собой 11 млн. долл ФРС». Так пишут СМИ о происходящих в Африке событиях.

Однако еще в конце прошлого года стало известно, что Пентагон выделил 50 млн долларов на строительство новой военной базы в городе Агадес на севере Нигера. Новость оказалось интересной только экспертам и потерялась в лентах под сообщениями о парижских приключениях Ким Кардашьян и похожими историями.

А все от того, что геополитическая карта российского и не только массового сознания напоминает сегодня вклейку из средневекового европейского «кодекса». С драконами и псеглавцами. Здесь у нас — Россия и Китай. Вот тут — Украина и ЕС. Вон там на юге — Средняя Азия и ближневосточные кровавые войны с ордами бармалейски-бородатых головорезов. А за западным горизонтом — Североамериканские Соединенные Штаты. Из-за моря. Еще, конечно, «англичанка гадит».

В остальном — безбрежное пространство «белых пятен». Юго-Восточная Азия, Тихий Океан, Латинская Америка, Африка южнее Сахары — набор образов из книг Луи Буссенара, Генри Хаггарда, Жюля Верна. Сцен из боевиков, произведенных американской «фабрикой грез», пусть даже весьма достойных.

Эта когнитивная неполнота искажает понимание процессов, происходящий в современном нам мире. Таких постмодернистских, но таких по-старому империалистических. Хуже всего, что в результате создается опасное ощущение — «западный мир» в едином слитном порыве ополчился только против Отечества нашего. Такой подход самым невероятным образом разогревает контур новостного эфира — толкает общество под колеса политической паранойи в стиле Джеймса Форрестола с его «Русские идут!».

К сожалению, пробел этот — объективен. Почти на два десятка лет наша страна самоустранилась (подчас даже физически, закрывая дипломатические и торговые представительства) от участия в глобальных политических, а значит и экономических процессах. Мы ушли. Нехватка сил, средств, воли — любая из причин подходит.

Не то, чтобы в былые времена СССР вел себя — подобно современным западным элитам, т. е. присутствовал со своими шаблонами и линейками в каждой геологической трещине планеты. Нет, все же тогда было скромнее. Однако после самоотвода, который мы взяли в начале 90-х в значительной мере объективный статус России в глазах очень многих партнеров ограничился «демонстрацией флага» и «воспоминаниями о будущем». На периферии, в развивающемся мире, как не прискорбно это говорить, собеседники откровенно не понимали — как могло случится то, что мы теперь с полным осознанием можем называть «величайшей геополитической катастрофой XX века». Крушение мировой системы социализма, а значит унификация, приведение планеты к общему знаменателю, и ее «разделу» между победителями в холодной войне.

Пока мы погружались в свои собственные беды, объективные экономические законы капиталистического уклада толкали глобальную «надстройку» на перекраивание и раздел сфер влияния — там в «белых пятнах». В рамках однополярного мира «Золотой миллиард» медленно, но верно забирал себе все возможные источники получения прибыли — ресурсы и транспортные коридоры, используя при этом натуральную «дипломатию канонерок». Все как сто лет назад. И ровно также единственной альтернативой, преградой этой экспансии вынуждена теперь стать Россия. Не «должна», не «может», а именно «вынуждена», чтобы сохранить себя.

Отсюда теперь, когда Россия начала вновь осознавать себя в мировых делах, нам нужно точно представлять с чем мы имеем дело. Какова новая реальность за пределами нашей непосредственной, каждодневной «зоны видимости.» Всем нам представлять, потому что специалисты в здании на Смоленской площади — всегда были в курсе.

Давайте, например, об Африке. Что там происходит? Общая площадь территории России на 2016 год составляет 17 125 191 км², а площадь Африки — 30 370 000 км². Картографическая проекция Меркатора искажает наше восприятие, а «черный континент» — огромен и многообразен, как планета (чуть менее, чем в два раза больше площади поверхности разжалованного Плутона).

В последние 10−15 лет крупнейшие мировые игроки ведут все более жесткую борьбу за ресурсы и рынки — там, южнее Сахары. Европейцы, китайцы, саудовцы, немного Россия, а с недавних пор самым непреклонным образом — американцы. По ряду оценок, всех реальных конкурентов, даже КНР, в регионе они фактически уже устранили. И причин тому тьма.

Так, только два региона, кроме Ближнего Востока, являются достаточно перспективными для мировых энергетических потребителей и добывающих компаний — район Каспийского моря и Гвинейский залив. Вопросы, связанные с разработкой на Каспии (логистика, российский фактор, рентабельность), дают очевидные преимущества Гвинейскому заливу, где значительные запасы углеводородов прекрасно залегают на шельфе. Строго напротив США — через Атлантику. Уже этого было бы достаточно, но есть еще вся таблица Менделеева, почвы, леса, незаполненные, растущие рынки сбыта. Почти нетронутый мир.

Поэтому совершенно не удивительно, что за последние годы США незаметно активизировали свое движение в сторону Африки. В декабре 2006 года было создано, а в октябре 2008 года фактически заработало Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) — со штаб-квартирой в Штутгарте. С красочным сайтом организации можно ознакомится тут.

К настоящему моменту армия США развернула широкую сеть из более чем 60 аванпостов в 34 африканских государствах — т. е. более чем в половине, что даже несколько превышает общее количество американских диппредставительств на регион (50).

В частности, на базе в Агадесе, строительство которой планируют завершить в следующем году, поселят новейшие беспилотные дроны MQ-9 Reaper, превосходящие известные старые MQ-1 Predator.

Похоже, что база в сердце Сахары станет вторым по важности аэродромом для «терминаторов» после Camp Lemonnier в Джибути, которая контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, а значит в значительной части всю мировую торговлю. Сейчас, кстати, американцы ее расширяют и вложили в процесс сумму около 1.5 млрд долл.

Военные эксперты посчитали, что американская армия в Африке каждый день проводит примерно 2 реальных операции или 2 иных вида активности — от авиаудара БПЛА до учебных снайперских стрельб. При этом 2 тыс. военного персонал постоянно участвует в 78 миссиях в 20 африканских государствах, таких, например, как противостояние с «Боко Харам» в Нигерии. А еще в мае 2016 г. США подписали соглашение с Сенегалом, которое санкционирует «постоянное присутствие» американских военных в этой западноафриканской стране с доступом ко всей военной инфраструктуре, включая, например, аэродромы. Примечательно, что Сенегал и его столица Дакар — самая западная точка Африки, и тут американцы не смогли удержаться от показушного символизма — посольство США в Сенегале располагается на самой западной оконечности сенегальской столицы, фактически на мысе, т. е. ближе к Восточному побережью — просто некуда.

Реальные авиационные базы США расположены, кроме Нигера и Джибути, также в Уганде, Эфиопии, Кении, Южном Судане, Буркина-Фасо, Камеруне и на Сейшельских островах. Как минимум в 12 странах Африки армия США имеет склады ГСМ: Камерун, Кабо-Верде, Танзания, Южная Африка, Сейшелы, Габон, Гана, Кения, Намибия, Кот-Д'Ивуар, Маврикий и Нигерия. И все это только вершина айсберга — потому что есть еще базы материально-технического обеспечения флота, совместные тренировочные лагеря и т. д. и т.п.

Основной целью АФРИКОМа декларируется борьба с терроризмом на «черном континенте». Впрочем, развитие событий вокруг Сирии не дают нам усомниться в методах и стратегических задачах руководства США в части уничтожения террористов. Да и ливийский пример — более, чем показателен.

К сожалению, Африка не единственный регион мира, где американское военное присутствие увеличивается с каждым годом. Сейчас, по информации Пентагона за 2015 г., они располагают по миру 662-я базами, с которых может быть нанесен авиаудар силами ВВС. Однако, со слов бывшего министра обороны Эштона Картера, это число будет возрастать именно в Африке и на Ближнем Востоке — для обеспечения «более полного присутствия» американцев в этих стратегических регионах мира, потому что «мы не можем предсказать будущее».

Не может его предсказать и Дональд Трамп. Может постараться подкорректировать, но объективные законы развития ему неподвластны. И только понимание этого факта — ключ к будущему нашей страны как единого и суверенного государства, без иностранных «аэродромов подскока» и прочей «исключительно гуманитарной» инфраструктуры на нашей территории. Но это о России, а Африка, конечно, «континент будущего» …

Дмитрий Егорченков — заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, специально для ИА REGNUM