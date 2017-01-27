Татьяна Полоскова, , 20:00 — REGNUM

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский выступил с заявлением, в котором подверг критике действия парламента этой страны. 26 января венесуэльский парламент принял постановление, в котором обвинил МИД России в попытке вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Напомним, что, перед этим, 20 января с.г. МИД России распространил официальное заявление, в котором венесуэльскую оппозицию обвинили в раскручивании сценария «цветной революции» и в подготовке массовых акций, направленных на столкновения с правоохранительными органами и дестабилизацию ситуации в венесуэльском обществе.

По мнению посла России в Каракасе Владимира Заемского, «расценивать заявление МИД РФ как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы значит делать абсолютно неверное утверждение», писало ранее ИА REGNUM И, похоже, парламент Венесуэлы тут и впрямь сделал опрометчивый комплимент и МИД России, и посольству России в Каракасе.

О каком вмешательстве в дела Венесуэлы может идти речь, если, судя по официальному сайту роспосольства в Каракасе, в двусторонних отношениях ничего не происходит, начиная… с 2011 года. Во всяком случае, так следует из раздела сайта «Российско-Венесуэльские отношения». Последние мероприятия там датированы 2011 годом. Правда, указано, что готовится программа двустороннего научно-технического сотрудничества на 2011−2013 годы. И, судя по тому, что 2013 год давно канул в лету, так и не понятно, чего с нею стало.

А вот в разделе «Новости» есть одно упоминание за 2016 год. И, похоже, эпохального характера для российско-венесуэльского диалога: о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. Судя по сайту, никаких новостей в отношениях России и Венесуэлы в 2016 году, кроме данной телефонной связи, не случилось.

С марта 2016 по январь 2017 года посольство России в Каракасе занималось вообще не понятно чем, так как этот период на сайте не освещен и темна вода во облацех. А вот в январе 2017 года посольство вдруг вывесило список адвокатов, к которым российские граждане могут обращаться в случае, если им понадобится юридическая помощь в Венесуэле. Причем, посольство предупреждает, что оплатить эти услуги не сможет. А куда делись средства на оказание правовой помощи российским соотечественникам? Не знаю, может, пошли на ремонт бассейна на территории посольства. Во всяком случае, когда я в 2007 году первый раз попала на территорию посольства России в Каракасе, то увидела в разгар рабочего дня плавающих в бассейне российских дипломатов.

Впрочем, дела это прошлые. Иных уж нет, а те — далече. А вот сегодняшнее состояние официального сайта посольства России в Каракасе не просто удручает. Оно наглядно говорит, что руководству посольства все равно, как наше дипломатическое представительство выглядит в стране пребывания.

Есть еще один забавный раздел на сайте посольства России в Каракасе. Это — анонсы мероприятий. Там всего две записи. Первая — от 26.04.2012 года о том, что 3 июня 2012 года пройдет дипломатическая выставка «Кермес». на выставке «пришедшие смогут приобрести сувениры из России и продегустировать образцы русской кулинарии, чьи блюда самобытны и хорошо известны во всем мире». Чем закончилась дегустация, и как поедание пельменей и расстегаев повлияло на российско-венесуэльский диалог — не написано. Вторая запись о том, что «15 сентября в 13.00 состоится открытие Российского центра науки и культуры. Открытие приурочено к празднованию 200-летия Бородинской битвы». Причем, год не указан вообще. И, как мне помнится, означенный центр так и не заработал. Продолжения этой новости на сайте нет. Вам смешно? А мне стыдно за моих бывших коллег.

Так что трижды прав посол России в Каракасе! Ни о каком вмешательстве МИД России в дела Венесуэлы и речи быть не может. Судя по сайту, посольство России в Венесуэле занято либо чем-то глубоко законспирированным, о чем писать нельзя. Либо откровенно издевается над российскими налогоплательщиками, которые оплачивают пребывание наших дипломатов в стране международных курортов в надежде на эффективную работу. Так что на зеркало, то-бишь, на венесуэльский парламент, «неча пенять, коли рожа крива». Кстати, венесуэльский парламент до того, как МИД обвинил его депутатов в подготовке «цветной революции» в антироссийских заявлениях отмечен не был.

Позор, да и только!

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