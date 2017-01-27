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В предстоящем саммите НАТО Грузия участвовать не будет

Политика
Бывшие соратники негативно оценили заявление Виктора Долидзе, а Совбез при президенте постарается сделать все для выдвижения вопроса Грузии на саммите
Перед закрытой дверью
JamesAlan1986
Перед закрытой дверью

Тбилиси, 27 января 2017, 19:50 — REGNUM  В предстоящем в 2017 году саммите НАТО Грузия, скорее всего, участвовать не будет. Об этом в интервью грузинскому изданию «ipress.ge» заявил государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе. Он пояснил, что, судя по формату, это будет саммит Трамп-НАТО и устроен будет специально для знакомства нового президента США с альянсом.

Госминистр заверил, что правительство, и его аппарат в частности, уже начали работу над тем, чтобы вопрос Грузии был представлен на этом саммите.

На заявление Виктора Долидзе откликнулись его бывшие соратники по партии «Свободные демократы» (Виктор Долидзе вместе с другими лидерами «Свободных демократов» покинул ряды этой партии вскоре после парламентских выборов 2016 года), которые заявили, что Грузия обязательно должна принять участие в предстоящем саммите НАТО, и правительство Грузии обязано было сделать все для обеспечения такого участия.

«Грузия не является рядовым партнером НАТО, который ожидает, позовут его на очередное мероприятие или нет. Правительство Грузии должно было сделать все, должно было вести правильную коммуникацию как с НАТО, так и с новой администрацией США, и в этом случае мы были бы приглашены на саммит», — пояснили нынешние лидеры партии.

Они обратились к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили и призвали его срочно созвать заседание Совета национальной безопасности (органа при президенте Грузии) в связи с вопросом участия в саммите НАТО.

На призыв оппозиции ответил заместитель секретаря Совбеза Вано Мачавариани, который пообещал, что администрация президента и Совбез сделают все, чтобы Грузия была представлена в повестке дня саммита НАТО.

«Несмотря на то, что саммит НАТО 2017 года определен только для стран-членов альянса, Грузия должна быть очень активно представлена в повестке дня, исходя из вопросов безопасности на Черном море как одного из важнейших направлений для безопасности НАТО», — заявил Мачавариани.

По его словам, и администрация президента и Совет безопасности активно вовлечены как в процесс выполнения решений предыдущего саммита, так и в планирование действий в связи с предстоящим саммитом.

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