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Грузия максимально учтет рекомендации Венецианской комиссии

Политика
Как только будет готов законопроект поправок в Конституцию, он будет направлен Венецианской комиссии
Флаг Грузии
Иллюстрация: Pixabay.com
Флаг Грузии

Тбилиси, 27 января 2017, 19:47 — REGNUM  Государственная конституционная комиссия Грузии максимально учтет все замечания и рекомендации Венецианской комиссии в связи с разрабатываемым законопроектом поправок в Конституцию. Об этом на первом заседании рабочей группы этой комиссии по вопросам парламента, финансов и контроля и пересмотра Конституции Грузии 27 января заявил председатель комиссии Ираклий Кобахидзе. Так он ответил на вопрос представителей парламентской оппозиции, которые поинтересовались, будет ли правящее большинство учитывать мнение Венецианской комиссии.

«На встрече с господином Букиккио мы согласовали конкретный график сотрудничества. А что касается сроков, мы договорились, что эксперты Венецианской комиссии будут участвовать в процессе работы нашей комиссии. Они приедут в Грузию до того, как мы начнем обсуждение конституционного законопроекта на уровне комиссии. Их мнение мы сможем заслушать еще до третьего раунда заседаний рабочих групп конституционной комиссии. А в конце апреля, когда законопроект уже будет готов и инициирован, мы отошлем его Венецианской комиссии, и она подготовит свое заключение уже по инициированному законопроекту», — пообещал Ираклий Кобахидзе.

По его же заявлению, замечания экспертов Венецианской комиссии будут учтены как на уровне конституционной комиссии, так и во время слушаний законопроекта в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект Конституции Грузии будет вынесен на всенародное обсуждение

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