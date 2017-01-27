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СМИ: команда Трампа готовит одностороннюю отмену антироссийских санкций

Политика
Эти сообщения сопровождаются заявлениями о предстоящих телефонных переговорах Трампа с Путиным и Меркель
Конец санкциям?
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Конец санкциям?

Вашингтон, 27 января 2017, 19:14 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа готовит президентский указа об односторонней отмене антироссийских санкций, сообщили в соцсетях аналитик центра Atlantic Council Фабрис Потье и сотрудник журнала Politico Сьюзен Глассер.

Ссылаясь на некие неназванные источники, они утверждают, что в администрации Трампа уже подготовлен приказ президента о снятии санкций в отношении России.

Свои утверждения они подкрепляют сообщениями о запланированных на 28 января телефонных переговорах президента США с президентом России и канцлером Германии.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 28 января, но уточнил, что Кремль не располагает какой-либо информацией о перспективах отмены санкций против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении

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