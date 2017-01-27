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Главного архитектора Крыма подчинили Аксенову

Политика
Теперь главный архитектор Крыма будет подчиняться не главе минстроя, а главе республики
Сергей Аксёнов
Иллюстрация: Government.ru
Сергей Аксёнов

Симферополь, 27 января 2017, 18:52 — REGNUM  Главного архитектора Республики Крым вывели из подчинения министра строительства и архитектуры, теперь он будет подчиняться напрямую главе Крыма. Такое решение было принято 27 января на сессии Государственного совета Крыма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Депутаты сразу в двух чтениях поддержали изменения в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым и Закон «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым». В частности, наименование должности «Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым — Главный архитектор Республики Крым» заменено на «Главный архитектор Республики Крым».

Это значит, что должность главного архитектора Республики Крым, которая до этого была совмещена с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма, будет выведена из подчинения министерства и переподчинена напрямую главе республики.

От этих изменений в парламенте и правительстве Крыма ожидают большей эффективности и оперативности при решение вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 января был официально уволен с должности главного архитектора республики Александр Кузнецов — по собственному желанию. Он проработал в должности с мая 2015 года. В числе основных задач, поставленных перед ним, значилось, в том числе, восстановление архитектурного облика Крыма и столичного облика Симферополя, что подразумевало демонтаж незаконных строений. В конце 2016 года работа в данном направлении была неоднократно раскритикована главой региона Сергеем Аксеновым.

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