Горбачев просит Путина и Трампа запретить ядерную войну

Москва, , 18:36 — REGNUM Первый и последний президент СССР, экс-генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев считает, что мировые лидеры должны принять резолюцию о запрете развязывания ядерной войны. Об этом Горбачев написал в своей колонке для американского журнала Time, опубликованной сегодня, 27 января.

«Я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись», — пишет Горбачев.

Он считает, что инициатива о принятии такого документа должна исходить от президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Заявления политиков и военных звучат все воинственнее, а оборонные доктрины становятся все опаснее. Комментаторы и телеведущие вливаются в этот воинствующий хор. Всё выглядит так, как будто мир готовится к войне», — пишет Горбачев.