МВД согласно с ужесточением санкций для непропустивших «скорую помощь»

Москва, , 18:15 — REGNUM Тему наказания за непредоставление преимуществ машине скорой помощи можно обсуждать, если общественное мнение считает, что ныне действующих наказаний в КоАП за это правонарушение недостаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил в Госдуме замминистра внутренних дел Игорь Зубов, отвечая на вопрос о наказании за блокирование машины скорой помощи в ходе рассмотрения законопроекта об агрессивном вождении.

«Есть нормы статьи 12.17 КоАП — непредоставление преимуществ транспортному средству, которое четко подпадает под этот случай, там штраф до 500 рублей или лишение прав на управление ТС в течение 3 месяцев — по объективной стороне и по санкции. Если общество стоит на том, что такой нормы недостаточно, давайте это рассматривать, но не в рамках этого закона», — сказал он.

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