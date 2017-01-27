СМИ США: Трамп хочет доказать многочисленность гостей своей инаугурации

Пресса сообщает о личной озабоченности Дональда Трампа этим вопросом

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ищет фотосвидетельства многочисленности посетителей церемонии своей инаугурации, сообщает The Washington Post.

В качестве доказательства этой информации, The Washington Post ссылается на некие три источника, хорошо знакомые с ситуацией по этому вопросу.

Издание утверждает, что Трамп отдал директору Управления национальных парков США Майклу Рейнолдсу личное распоряжение представить фотографии с церемонии его официального вступления в должность.

Напомним, ранее американские СМИ распространяли фотоснимки с инаугурации Дональда Трампа, утверждая, что число ее зрителей уступает количеству посетителей инаугурации Барака Обамы.

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