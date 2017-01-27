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Конфликт бизнес-интересов в Саратове: кому мешают «заказные» перевозчики

Политика
В Саратовской областной думе призвали к наведению порядка в сфере пассажирских перевозок

Саратов, 27 января 2017, 17:55 — REGNUM  В Саратовской областной думе 27 января рассмотрен вопрос борьбы с нелегальным предпринимательством в сфере грузовых и автомобильных перевозок, сообщает ИА REGNUM.

Под председательством главы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики регионального парламента Сергея Нестерова (фракция «Единая Россия») прошло совещание представителей всех уровней власти, прокуратуры и крупных перевозчиков.

По словам депутата Андрея Беликова, на сегодняшний день в регионе действуют несколько компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров заказными рейсами. В то же время под вывеской данных компаний работают кассовые пункты, имеется расписание регулярных рейсов. «То есть перевозки, по факту, регулярные. Однако работа через «заказные» рейсы позволяет компаниям не выполнять обязательства, накладываемые законодательством на официальных перевозчиков, в первую очередь — по обеспечению для пассажиров транспортной, технической, антитеррористической, медицинской безопасности, страхования, возможности пользоваться льготами», — заявил он.

Председатель общественного совета при Минтрансе региона Борис Кайданов сообщил, чем опасна деятельность «заказных» перевозчиков: «Они работают только на прибыльных маршрутах, а прибыль добросовестных перевозчиков падает, они теряют возможность «закрывать» неокупаемые рейсы. Есть разница и в объемах уплачиваемого налога». Он отметил, что раньше саратовский автовокзал по 4−5 тысяч пассажиров в день отправлял, а теперь в будние — до 2 тысяч человек в день упал.

«Автовокзал 36 млн рублей заплатил в качестве налога. А все перевозчики, которые работают, скажем так, «под пиратским флагом», около миллиона в целом, при сопоставимом числе пассажиров», — добавил Андрей Беликов, подчеркнув, что с руководством «заказных» перевозчиков велись переговоры, но бизнесмены заняться регулярными перевозками на легальной основе не желают.

Свое мнение о проблеме высказал прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Саратовской области Константин Байкулов. Он подтвердил, что, теоретически, деятельность, в основном, соответствует букве закона. А по факту «мы имеем в центре города массу неуправляемого транспорта», который, к тому же, может использоваться в организации незаконных перевозок на регулярных рейсах. Вместе с тем, как отметил представитель надзорного ведомства, проблем в получении лицензии на осуществление пассажирских перевозок в настоящее время не существует.

По словам начальника регионального УГАДН (основной контролирующий орган в сфере пассажирских перевозок) Азамата Сиюхова, методов воздействия на недобросовестных предпринимателей не так много, в первую очередь — это штрафы. После появления нового федерального закона, регламентирующего организацию регулярных перевозок, ведомством составлено 215 протоколов по административным правонарушениям. Сумма наложенных штрафов составила 452,5 тысячи рублей. В то же время на юридические лица, осуществляющие регулярные перевозки «заказными» рейсами, наложить штрафы фактически невозможно, так как крайне затруднительно собрать доказательную базу, достаточную для подтверждения факта осуществления регулярных перевозок. То есть, административную ответственность несут только водители, а сумма штрафов не очень большая.

В итоге было принято решение, что думским комитетом будет продолжена работа по наведению порядка и борьбе с нелегальным предпринимательством в сфере грузовых и автомобильных перевозок. В первую очередь, депутаты обратятся в облправительство области с предложением о создании специальной межведомственной группы, которая будет решать вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией в данной отрасли, пояснили в информационно-аналитическом отделе регионального парламента

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории Саратовской области всеми видами транспорта перевезено 185,8 млн пассажиров (104% к уровню 2015 года), объем выполненных транспортных работ и услуг составил 50,7 млрд рублей (103% уровню 2015 года). Такую статистику привел замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Балакин,

По данным чиновника, в 2016 году на регулярных маршрутах области в совокупности работает более 3000 автобусов и микроавтобусов. Перевозки пассажиров осуществляются на 780 автобусных маршрутах, в том числе на: 230 городских, 425 пригородных, и 125 междугородных.

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Напомним, в сентябре 2015 года теневую сторону миллиардного бизнеса пассажироперевозок осветил глава Саратова Олег Грищенко, ныне депутат Госдумы. «Перевозки — это огромные доходы частных перевозчиков, я бы сказал, теневые доходы. Ведь многие из них, по всей видимости, работают, не показывая в полном объеме полученной прибыли, не платя в полном объеме налоги. И заработную плату работникам, скорее всего, выплачивают в конвертах. Кто-то на этом зарабатывает большие деньги, по слухам, по миллиону рублей в месяц, и это только с одной группы автобусов в 10 единиц. Помножьте это на количество автобусов у каждого перевозчика, вот вам и реальная сумма его возможной ежемесячной прибыли, значительная часть которой — «черная», неучтенная наличность», — сообщил Грищенко.

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