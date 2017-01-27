Мигранты устроили в Германии демографический взрыв

За 2016 год население ФРГ увеличилось на 600 тыс человек, хотя смертность по прежнему превышала рождаемость

Берлин, , 17:52 — REGNUM По итогам 2016 года численность населения Германии выросла почти на 600 тысяч человек и достигла рекордной отметки в 82,8 млн человек, сообщают «Известия».

Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году и был равен 82,5 млн человек. При этом стоит отметить, что смертность в 2016 году превысила рождаемость на 190 тысяч человек.

Демографический рекорд обеспечили мигранты из Африки и с Ближнего Востока. Только по официальным данным, в Германию в 2016 году прибыло 750 тыс. человек. Эта цифра немного скромнее показателя 2015 года, когда в города Германии перебралось 1,1 млн африканцев и арабов.

Помимо демографического роста, мигранты обеспечивают резкий рост преступности и терактов, так что разговоры о толерантности звучат в Европе все реже и реже.

Напомним, сильнее всего миграционный кризис коснулся Германии, Греции и Италии, а некоторые страны Евросоюза категорически отказываются принимать мигрантов и даже возводят на границах заграждения.