Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
Радио REGNUM
Москва, 27 января 2017, 18:00 — REGNUM
- В СМИ появилась информация о подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа указе об отмене антироссийских санкций. Реакция Кремля;
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил дату второго телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа;
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал сирийской оппозиции проект конституции, а также сообщил о переносе женевских переговоров;
- МИД России официально обвинён во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы;
- Госдума приняла закон о декриминализации «шлепков».
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 27 января
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